Бывший мэр украинского Славянска вышла на свободу

Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, освободили из-под круглосуточного домашнего ареста.

При этом дело в отношении экс-градоначальника не закрыли, его передали в другой суд уже в пятый раз.

«Апелляционный суд решил, что уголовное производство в отношении Нели Штепы будет рассматривать Октябрьский районный суд. Скорее всего, завтра производство попадет в суд и в течение максимум пяти дней назначат первое заседание», — приводит заявление прокуратуры издание «Вечерний Харьков».

Неля Штепа была задержана в июле 2014 года после того, как Вооруженные силы Украины восстановили контроль над городом Славянск в Донецкой области.

Женщину обвинили в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «создании террористической группы», что грозит ей пожизненным заключением.

Сама Штепа все обвинения отрицает.