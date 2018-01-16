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Россияне присылают письма автору ледяных открыток из Амурской области

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Амурский филиал Почты России сообщает, что в отделение связи села Марково Благовещенского района приходит большое количество писем в адрес художника Валерия Мельникова. Пенсионер прославился благодаря огромным новогодним поздравлениям, которые он пишет на заснеженном озере.

25 января ему исполнится 69 лет. Сотрудники почты совместно с волонтерской группой «Я с тобой» решили поздравить художника и организовать сбор открыток для него. Об этом информирует asn24.ru.

Семь лет подряд житель села Марково с помощью лопаты создает на льду открытки в канун Нового года. В прошлом году несколько школьниц захотели написать свои имена на предназначенной для надписи территории. Конфликт удалось уладить, с подростками провели разъяснительную работу. 

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