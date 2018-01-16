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Прокуроры проверят сообщения о выгнанном водителем в мороз ребенке

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Прокуратура Астрахани начала проверку информации о ребенке, которого водитель маршрутки выгнал на мороз в Астрахани. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Об этой истории в социальных сетях рассказал отец мальчика. Сообщалось, что 13-летнего школьника высадили из маршрутного такси из-за того, что тот якобы не заплатил за проезд. Отец мальчика утверждает, что у его сына были деньги на билет, однако водитель не стал разбираться в ситуации и просто ссадил ребенка. За него вступилась только одна женщина, которая перед выходом успела передать ему 20 рублей.

Как напоминает «Астрахань-24», подобный инцидент произошел в Астрахани зимой 2016 года. Водитель маршрутного автобуса под надуманным предлогом высадил девочку за 4 км до конечной остановки. После разбирательств водитель автобуса и индивидуальный предприниматель были оштрафованы на 1,5 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно.

В конце ноября 2017 года в Екатеринбурге кондуктор автобуса высадил в мороз ребенка-инвалида, несмотря на предъявленный им проездной билет. А в середине июля контролеры вечером высадили ребенка из электрички за 3 км до вокзала. По словам матери, подростку не хватило на билет 20 рублей.

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