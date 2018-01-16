Подросток умер во время тренировки по плаванию в Московской области

Подросток в возрасте 13 лет умер во время тренировки в бассейне в городе Пересвете Сергиево-Посадского района Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Отмечается, что мальчик почувствовал себя плохо во время занятия и перестал держаться на воде. Тренер оказал ему первую помощь и вызвал «скорую», но спасти подростка не удалось.

Причины смерти мальчика, который занимался плаванием на протяжении пяти лет и имел третий разряд по этому виду спорта, в настоящее время устанавливаются. При министерстве спорта Московской области создали спецкомиссию для проверки ситуации.

Как передает «Интерфакс», пресс-служба администрации Пересвета отмечает, что умерший спортсмен 30 августа 2017 года получил от медкомиссии допуск к тренировкам и соревнованиям по плаванию на срок в полгода.