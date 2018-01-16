Умер экс-губернатор Смоленской области Глушенков

Бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков скончался в возрасте 75 лет.

Об этом сообщил сенатор от региона, первый зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Он был уважаемым человеком, я несколько раз встречался с ним на мероприятиях, к нему хорошо относились. Выражаю искренние соболезнования», — приводит его слова РБК.

Причины смерти политика не сообщаются.

Глушенков возглавлял Смоленскую область в период с 1993 по 1998 год, одновременно являясь членом Совфеда второго созыва.