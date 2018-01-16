Фестиваль имени Тихонова состоится в Подмосковье

Второй международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова с бесплатными кинопоказами пройдет 8–11 февраля в подмосковном Павловском Посаде.

Нынешний смотр приурочен к 90-летнему юбилею артиста. На него приглашены Иосиф Кобзон, Лариса Голубкина, Ольга Остроумова, Юрий Чернов, Светлана Дружинина, Анна Михалкова, Михаил Ножкин, Светлана Светличная. В рамках фестиваля впервые в России будет показан китайский фильм «Красный лебедь», где сыграл знаменитый актер. Об этом пишет портал «Подмосковье сегодня».

Напомним, Вячеслав Тихонов родился 8 февраля 1928 года в городе Павловский Посад Московской области. В 1970-е годы на экраны вышла его самая звездная работа — роль Исаева в телесериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Образ Штирлица был создан настолько достоверно, что в реальность его существования поверили миллионы зрителей.



