Заключенный напал на надзирателя в СИЗО Великого Новгорода

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на надзирателя в СИЗО № 1 в Великом Новгороде. Статья — «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

Как сообщает «Новгород.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по области, инцидент произошел в то время, когда сотрудник ФСИН проверял камеры и увидел натянутую веревку, что запрещено. В ответ на требование убрать веревку заключенный схватил охранника за шею.

Если вина нападавшего будет доказана, ему грозит штраф до 200 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.

Сегодня портал iz.ru сообщал о нападении на надзирателей в тюрьме в городе Мон-де-Марсан на юго-западе Франции. В результате двое сотрудников пенитенциарного учреждения пострадали.