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Мятежный венесуэльский офицер ликвидирован в Каракасе

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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В Венесуэле прошла спецоперация, в ходе которой был ликвидирован бывший офицер правоохранительных органов страны Оскар Перес.

Накануне венесуэльские власти сообщили о ликвидации группы мятежного офицера Оскара Переса. В полиции отметили, что в ходе спецоперации были задержаны пятеро преступников, остальные ликвидированы. В операции погибли двое правоохранителей, пятеро были ранены.

В свою очередь, СМИ сообщили, что среди убитых был и лидер мятежной группировки Оскар Перес. Позднее эту информацию подтвердил глава МВД Венесуэлы, уточнив, что в общей сложности было ликвидировано семь преступников, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Оскар Перес утром 15 января опубликовал серию видеороликов в своем Instagram. На одном из них он заявил, что против его соратников ведется полицейская операция. При этом по лицу бывшего правоохранителя обильно текла кровь, а на заднем плане были слышны выстрелы.

Группировка Оскара Переса заявила о себе летом 2017 года, угнав с авиабазы в Каракасе вертолет. Мятежники обстреляли здание МВД и забросали гранатами здание Верховного суда.

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