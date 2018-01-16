Гильдию пекарей и кондитеров создадут в Оренбургской области

Пекари и кондитеры Оренбургской области объединятся в некоммерческое партнерство. Учредительное собрание новой организации, которая будет называться региональная гильдия, пройдет 19 января.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», на собрании планируется обсудить перспективы развития хлебопекарной отрасли в регионе. В дискуссии примут участие представители областных властей: министр сельского хозяйства и министр экономического развития промышленной политики и торговли.

Агентство отмечает, что на уровне региона пекари и кондитеры объединятся впервые. Некоторые представители отрасли входят в Российскую гильдию пекарей и кондитеров. Она занимается защитой профессиональных и экономических интересов предпринимателей.