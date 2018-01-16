Строительная люлька с рабочими рухнула с 22-го этажа в Москве

Один рабочий погиб и еще один получил тяжелые травмы после падения строительной люльки с высоты 22-го этажа. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел во вторник, 16 января около 14:25 на фасаде дома 82, корпус 1, на Профсоюзной улице в районе метро «Калужская». Двое рабочих мыли окна на высоте 22 этажа, когда конструкция рухнула вниз и зависла на высоте второго этажа. Один из рабочих скончался на месте, второго госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает телеканал «360».

На месте ЧП работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Известно, что в здании находится главное архивное управление города Москвы.