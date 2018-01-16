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Редкая икона выставлена в историческом музее Южного Урала

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Витрина с редкой иконой «Взыскание погибших» в рамках проекта «Выставка одного экспоната» размещена в зале истории и народного быта в историческом музее Южного Урала в Челябинске с 15 по 31 января.

Редкая икона хранится в фондах исторического музея с 1920 года прошлого века. Предположительно, она писалась специально для одного из челябинских храмов, но могла быть и подарена музею. Написана икона была в 1904 году афонскими монахами, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Хранитель художественного фонда исторического музея Ирина Ивлиева рассказала, что икона находится в хорошем состоянии, ее красочный слой цел. Ценность иконы состоит в том, что на обороте указана точная дата и место написания, что бывает нечасто. Также к редкому иконографическому типу относится само изображение, на котором младенец по возрасту ближе к отроку и не сидит на руке матери, а парит в воздухе.

Икона «Взыскание погибших» на Руси считается чудотворной с XVIII века. Именно ей посвящено одно из стихотворений Лермонтова, перед ее образом молился Тютчев. Также икона была любима Матушкой Матроной.

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