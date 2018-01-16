Достопримечательности Самары могут появиться на памятных монетах

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров направил обращение в Центральный банк РФ с предложением рассмотреть идею чеканки памятной монеты с изображением достопримечательностей Самары.

«Город заслуживает того, чтобы быть увековеченным таким образом», — цитирует Азарова НИА «Самара».

Агентство напоминает, что достопримечательности Самары предлагали нанести на купюры в 200 и 2 тыс. рублей. В частности, жители города предлагали увековечить монументы Ладья и ИЛ-2. Но в результате во всенародном голосовании победили виды Владивостока и Севастополя.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, как минимум 45 тыс. россиян положительно отозвались о новых купюрах. Они отметили, что дизайн купюр напоминает евро, соответствует мировым тенденциям и служит в том числе для удобства их использования слабовидящими.