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Жителям Ульяновска предложили сделать музейное селфи

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В краеведческом музее Ульяновска завтра состоится Международный флешмоб музейных селфи. В нем может принять участие любой желающий.

Для этого необходимо прийти в музей, сфотографировать себя с понравившимся экспонатом и опубликовать снимок в ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram с хэштегом #MuseumSelfie и тегом музея, где сделано селфи.

Как уточняет ресурс 1ul.ru за участие в акции жители Ульяновска ничего не получат, за исключением того, что в день ее проведения фотографирование с экспонатами будет бесплатным.

В середине декабря  2017 года было опубликовано исследование ученых, которые пришли к выводу, что чрезмерное пристрастие к селфи и их частая публикация в интернете указывают на наличие психического расстройства. Результаты работы ученых появились в журнале International Journal of Mеntal Health and Addictiоn.

А в октябре министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова высказала уверенность в том, что избыточная любовь к селфи — это признак распущенности и эгоцентризма.

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