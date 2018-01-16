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Дерущихся в пермской школе разнял и обезоружил охранник

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Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
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Драку двух подростков с применением холодного оружия в пермской школе № 127 остановили охранники.

Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП), которое обеспечивает безопасность в учебном учреждении. 

Согласно сообщению, охранник действовал в соответствии с требованиями должностной инструкции. 

Женщина-охранник, находившаяся в школе, нажала на тревожную кнопку, после чего в течение пяти минут в здание прибыли сотрудники ЧОП. 

«Один из них увидел в одном из кабинетов двух подростков, в руках одного из них был нож. Мальчики были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из них и растащил подростков друг от друга в разные стороны», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения. 

Как сообщал портал iz.ru, ЧП в школе № 127 в Перми произошло 15 января. Двое подростков, один из которых не был учеником этой школы, устроили в здании драку с применением холодного оружия.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, они нанесли ранения ученикам, пытавшимся остановить драку. Согласно последним данным, в результате пострадали 14 учеников и учительница. 

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