Дерущихся в пермской школе разнял и обезоружил охранник

Драку двух подростков с применением холодного оружия в пермской школе № 127 остановили охранники.

Об этом сообщила пресс-служба частного охранного предприятия (ЧОП), которое обеспечивает безопасность в учебном учреждении.

Согласно сообщению, охранник действовал в соответствии с требованиями должностной инструкции.

Женщина-охранник, находившаяся в школе, нажала на тревожную кнопку, после чего в течение пяти минут в здание прибыли сотрудники ЧОП.

«Один из них увидел в одном из кабинетов двух подростков, в руках одного из них был нож. Мальчики были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из них и растащил подростков друг от друга в разные стороны», — приводит «РИА Новости» слова из сообщения.

Как сообщал портал iz.ru, ЧП в школе № 127 в Перми произошло 15 января. Двое подростков, один из которых не был учеником этой школы, устроили в здании драку с применением холодного оружия.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, они нанесли ранения ученикам, пытавшимся остановить драку. Согласно последним данным, в результате пострадали 14 учеников и учительница.