Лед в акватории Санкт-Петербурга будет тоньше нормы этой зимой

Лед в акватории Санкт-Петербурга будет тоньше нормы для области этой зимой, об этом сообщила океанолог гидрометеорологического центра Марина Ячменова.

В Ленинградской области в скором времени ожидается похолодание. Вследствие этого лед на всевозможных водных объектах будет нарастать с высокой скоростью, сообщил телеканал «78».

Океанолог также отметила, что холода в регионе ждали давно и природа начнет быстро наверстывать упущенное за это время — лед будет образовываться быстро и повсеместно.

Пика своего образования лед достигнет в конце февраля или в начале марта, но толщина льда всё равно будет тоньше нормы.