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Собянин вручил премии в области журналистики

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин
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Мэр столицы Сергей Собянин вручил городскую премию 2017 года в области журналистики.

В ходе вручения наград градоначальник поздравил журналистов с прошедшим профессиональным праздником — Днем российской печати, отметив, что в масс-медиа сейчас работают несколько десятков тысяч москвичей, а это самый большой журналистский пул по России. Собянин добавил, что значительную часть из огромного количества новостей составляют городские новости.

Премии удостоились 15 человек, среди которых обозреватель «Московского комсомольца» Артур Гаспарян, спортивный журналист Дмитрий Губерниев, корреспондент ВГТРК Александр Карпов. Церемония вручения премии проходила в Белом зале мэрии, сообщает «ТВ Центр».

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