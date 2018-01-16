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Американец прятался в биотуалете для жульничества на марафоне

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Guenter Fische
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Участника ультрамарафона Across the Years Келли Эгню дисквалифицировали после того, как выяснилось, что он приписывал себе лишние пройденные круги, прячась в установленной у стартовой линии кабинке биотуалета. 

По данным организаторов марафона, Эгню несколько раз после прохождения очередного круга возвращался на стартовую линию, где запирался на семь минут в биотуалете, а после этого повторно финишировал, приписывая себе таким образом непройденный круг. 

Как сообщается на странице Across the Years в Facebook, после обнаружения жульничества результаты Эгню в предыдущих ультрамарафонах были пересмотрены.

В частности, его лишили первого места в 48-часовом марафоне, состоявшемся несколькими годами ранее. 

Задача участников марафонов Across the Year — преодолеть как можно большую дистанцию за определенное время. Победителем считается тот, кто пробегает больше других за 24, 48 и 72 часа или за шесть дней.

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