Американец прятался в биотуалете для жульничества на марафоне

Участника ультрамарафона Across the Years Келли Эгню дисквалифицировали после того, как выяснилось, что он приписывал себе лишние пройденные круги, прячась в установленной у стартовой линии кабинке биотуалета.

По данным организаторов марафона, Эгню несколько раз после прохождения очередного круга возвращался на стартовую линию, где запирался на семь минут в биотуалете, а после этого повторно финишировал, приписывая себе таким образом непройденный круг.

Как сообщается на странице Across the Years в Facebook, после обнаружения жульничества результаты Эгню в предыдущих ультрамарафонах были пересмотрены.

В частности, его лишили первого места в 48-часовом марафоне, состоявшемся несколькими годами ранее.

Задача участников марафонов Across the Year — преодолеть как можно большую дистанцию за определенное время. Победителем считается тот, кто пробегает больше других за 24, 48 и 72 часа или за шесть дней.