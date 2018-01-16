Штормовой ветер и снегопады ожидаются в Крыму

Штормовой ветер до 28 м/с, а также сильные снегопады ожидаются в Крыму 17 и 18 января 2018 года, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Сложные погодные условия, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в том числе сильный снег, мокрый снег, переходящий в дождь, а также местами сильные осадки ожидаются 17 и 18 января в Крыму в связи с прохождением Балканского циклона, сообщает ИА «Крыминформ».

Кроме того, ожидается усиление южного ветра с переходом на северо-западный ветер до 25 м/с 17 января и с порывами до 28 м/с 18 января. В отдельных районах республики может наблюдаться туман, гололед и отложение мокрого снега.

МЧС предупреждает водителей и призывает соблюдать особую бдительность. Граждан просят находиться подальше от рекламных щитов и плохо закрепленных конструкций, а также убрать со своих балконов незакрепленные вещи.