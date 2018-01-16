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Ассоциация исторических организаций была создана в Пензе

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Ассоциация исторических организаций была объединена из существующих исторических формирований в Пензе, информацию об этом разместил в социальной сети Facebook заместитель председателя Олег Ягов.

Решение о создании Ассоциации было принято на семинаре научно-практической направленности «Формирование гражданской идентичности и государственная национальная политика на современном этапе», сообщило ИА «Пенза-Пресс».

В объединенную Ассоциацию вошли общественная организация краеведов области, региональное отделение Российского военно-исторического общества, некоммерческое партнерство «Содружество пензенских землячеств».

У ассоциации в планах создать свой портал, который должен заработать к 1 февраля 2018 года, а также провести работу над сводным планом работы ассоциации как организации.

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