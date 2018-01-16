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Кареты скорой помощи оснастили тревожными кнопками в Ярославле

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Кареты скорой помощи оснастили тревожными кнопками для безопасности медицинских работников в Ярославле, информация об этом размещена на официальном сайте правительства региона.

Специальными устройствами — тревожными кнопками, которые работают на системе позиционирования «Галилео Скай», оборудовали 37 автомобилей, работающих на службе скорой медицинской помощи города. Таким образом оснащена почти каждая машина, сообщило ИА «ЯРНОВОСТИ».

Тревожная кнопка действует по принципу вызова. Стоит нажать на кнопку, и сигнал о местонахождении автомобиля поступит сотрудникам группы быстрого реагирования Росгвардии, и им останется только отреагировать на вызов. Само устройство похоже на мобильный телефон.

Начальник управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по области Сергей Карпычев рассказал, что поступивший на пульт сигнал будет виден на интерактивной карте.

Также тревожной кнопке назначен тестовый режим сроком на три месяца, по результатам которого будет рассматриваться вопрос об оснащении оставшихся карет скорой помощи таким же оборудованием.

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