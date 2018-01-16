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Европейский лоукостер Ryanair изменил правила провоза багажа

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente
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Европейский лоукостер Ryanair ужесточил правила провоза ручной клади. Теперь в салон самолета пассажир сможет взять только одну сумку с габаритами до 35х20х20 см.

Раньше Ryanair бесплатно разрешал взять в самолет две сумки, из-за чего на полках не хватало места, а вылеты задерживались, потому что бортпроводникам приходилось тратить много времени на безопасное размещение багажа. Вторую сумку пассажирам придется сдавать в багажный отсек. Взять два места багажа в салон смогут только те, кто оформил билет с приоритетной посадкой.

Ранее новые правила бесплатного провоза ручной клади ввел российский лоукостер «Победа». Ее габариты не должны превышать 36х30х27 см, при этом вес не ограничен. Изначально предполагалось, что пассажиры смогут брать в салон максимум 5 кг. Также авиаперевозчик отменил бесплатную перевозку сдаваемого багажа, уменьшив цены на билеты. Минимальный тариф теперь составляет 499 рублей.

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