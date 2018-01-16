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Профилактика правила проезда переходов проходит в Нижнем Тагиле

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Профилактика правила проезда пешеходных переходов проходит в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

С 15 по 17 января на улицах города проходит мероприятие, направленное на профилактику нарушений правил дорожного движения с особым упором на места пешеходных переходов, сообщило ИА ТагилСити.Ру.

Сотрудники Госавтоинспекции будут патрулировать улицы с наиболее высокими показателями дорожно-транспортных происшествий.

По подведенным итогам 2017 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе было зафиксировано 98 аварий с пешеходами, в них пострадали 104 человека, из них 11 погибли.

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