Профилактика правила проезда переходов проходит в Нижнем Тагиле

Профилактика правила проезда пешеходных переходов проходит в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

С 15 по 17 января на улицах города проходит мероприятие, направленное на профилактику нарушений правил дорожного движения с особым упором на места пешеходных переходов, сообщило ИА ТагилСити.Ру.

Сотрудники Госавтоинспекции будут патрулировать улицы с наиболее высокими показателями дорожно-транспортных происшествий.

По подведенным итогам 2017 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе было зафиксировано 98 аварий с пешеходами, в них пострадали 104 человека, из них 11 погибли.