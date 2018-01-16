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Взрыв прогремел в одном из домов в городе Верхняя Пышма

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В одном из пятиэтажных домов свердловского города Верхняя Пышма прогремел взрыв. По данным регионального ГУ МВД, в результате происшествия никто не пострадал, угрозы обрушения нет.

Об инциденте в полицию сообщили местные жители. В ходе проверки было установлено, что взрыв прогремел в квартире № 20, где проживал ранее судимый мужчина 1980 года рождения, рассказал руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. По его словам, он нашел на свалке две фильтрующих коробки от противогаза, которые заполнил легковоспламеняющейся жидкостью. Он собирался использовать их на зимней рыбалке.

Пока мужчина готовился к ловле рыбы, в комнате, где он оставил фильтрующие коробки, произошел хлопок. В результате взрыва была повреждена стена и выбиты стекла.

Горелых отметил, что на время работы специалистов часть жильцов дома была эвакуирована. В настоящий момент МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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