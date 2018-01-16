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Пациентка больницы на Кубани умерла из-за оставленной в животе марли

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Следком по Краснодарскому краю расследует уголовное дело по факту смерти 45-летней пациентки в больнице скорой медицинской помощи (БСМП), расположенной в столице региона. По предварительным данным, прошлой зимой во время операции хирурги оставили в животе женщины марлевую салфетку. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что при выписке больная чувствовала себя удовлетворительно, однако спустя некоторое время у нее начались сильные боли. После очередного приступа скорая пыталась доставить умирающую в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось. При вскрытии тела в брюшной полости была обнаружена марлевая салфетка размером с полотенце — 57 на 38 см, ставшая причиной смерти. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

По одной из версий, трагедия произошла по вине врачей из других регионов, так как женщина до краснодарской больницы прошла много операций. Также установлено, что в БСМП не использовались марлевые салфетки, найденные в животе погибшей.

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