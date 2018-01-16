Прямой эфир

В КНДР появилась первая платная автомагистраль

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Северной Корее появилась первая платная автомагистраль. Об этом сообщает главное управление КНДР по работе с дипломатическим корпусом. 

В сообщении говорится, что с 20 января платным станет проезд по дороге Пхеньян — Вонсан.

Стоимость пользования магистралью будет рассчитываться исходя из грузоподъемности и типа автомобиля, а также продолжительностью поездки. 

Оплата будет производиться с помощью электронной расчетной карты «Мирэ», — говорится в ноте, полученной посольством РФ в Пхеньяне.

Российское диппредствительство опубликовало на своей странице в Facebook снимки установленных на трассе толл-гейтов. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборные Южной Кореи и КНДР могут пройти на ОИ-2018 под общим флагом
Около 115 км дорог введут в эксплуатацию в Москве в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017