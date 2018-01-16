В КНДР появилась первая платная автомагистраль

В Северной Корее появилась первая платная автомагистраль. Об этом сообщает главное управление КНДР по работе с дипломатическим корпусом.

В сообщении говорится, что с 20 января платным станет проезд по дороге Пхеньян — Вонсан.

Стоимость пользования магистралью будет рассчитываться исходя из грузоподъемности и типа автомобиля, а также продолжительностью поездки.

Оплата будет производиться с помощью электронной расчетной карты «Мирэ», — говорится в ноте, полученной посольством РФ в Пхеньяне.

Российское диппредствительство опубликовало на своей странице в Facebook снимки установленных на трассе толл-гейтов.