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Проектная документация по стадиону в Пскове готовится к госэкспертизе

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К прохождению государственной экспертизы организация «Масштаб» готовит проектно-сметную документацию реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Разработчик проекта готовит документацию проекта реконструкции стадиона к госэкпертизе. Предположительно, на реконструкцию потратят около 1,3 млрд рублей. Около 750 млн планируется получить из федерального бюджета в 2018–2019 годах, сообщает Псковское агентство информации.

Всего будет проведено два этапа работ. На первом этапе реконструкция коснется большой трибуны, с обустройством подтрибунных помещений, где разместится легкоатлетический манеж, а также малой трибуны и обустройство залов для занятия фехтованием и велоспортом.

Второй этап работ предполагает привлечение денежных средств инвесторов с возможностью размещения на территории спортивного объекта хостелов, магазинов спорттоваров и питания. Вопрос о привлечении инвесторов на данный момент всё еще находится в разработке.

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