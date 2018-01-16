Премьер-министром Румынии впервые может стать женщина

Европарламентарий Виорика Дэнчилэ может стать первой женщиной на посту премьер-министра Румынии, ее кандидатуру во вторник выдвинули участники заседания национального исполкома правящей в стране Социал-демократической партии (СДП).

Виорика Дэнчилэ с 2009 года является депутатом Европарламента от СДП. Она занимается вопросами сельского хозяйства, а также возглавляет румынскую организацию женщин-социал-демократок, передает ТАСС.

В среду на консультациях с президентом страны Клаусом Йоханнисом парламентские партии предложат ему кандидатуру нового премьера. У главы правительства будет в распоряжении 10 дней, чтобы озвучить программу и объявить о новом составе кабмина.