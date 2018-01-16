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Ледяная скульптура в 12 м предстанет на фестивале в Ижевске

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Ледяная скульптура в более чем 12 м предстанет на фестивале ангелов и архангелов в Ижевске в Удмуртской Республике, сообщил художник Роман Постников.

Ледяная скульптура под названием «Фонтан» будет участвовать в фестивале ангелов и архангелов. Высота творения составляет порядка 12,5 м. Увидеть ее можно сейчас Музее воды, сообщило ИА «Сусанин».

Художник рассказал, что композиция представляет собой дань памяти водопроводу, который раньше был на этом месте. Труба высотой примерно в три этажа снабжала водой рабочих завода, которые здесь жили. Ледяная вода станет символом той, другой воды, которая была здесь в то время.

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