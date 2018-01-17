В Минэкономразвития (МЭР) оценили рост ВВП за 2017 год в 1,4–1,8%. Расчеты сделаны на основе предварительных данных Росстата, поэтому конечный результат может оказаться лучше и совпасть с прежними прогнозами МЭР — 2,1%.

Но прежде всего стоить сказать о том, что динамика ВВП России в 2017 году вернулась в область положительных значений после снижения на 0,2% в 2016-м и на 2,5% в 2015-м. Основной положительный вклад вносит конечное потребление. Почти три четверти из него приходятся на потребление домашних хозяйств. По итогам трех кварталов этот показатель прибавил 2,2%.

Вклад валового накопления составил 1,6 процентного пункта. Вклад чистого экспорта оказался отрицательным — -2,4 п. п. Это произошло из-за роста импорта — экономике нужно было пополнять производственные запасы после кризиса. Статистическое расхождение внесло еще 0,25 п. п. в рост ВВП.

После публикации Росстатом динамики ВВП за третий квартал стало понятно, что достижение годового целевого показателя в 2,1% под вопросом. С учетом того, что в третьем квартале прирост экономики составил 1,8% относительно соответствующего периода прошлого года, с начала года темп роста составил 1,6%. То есть для достижения хотя бы 2% по итогам года в последнем квартале года усиление динамики должно было превысить трехпроцентную отметку.

В прошлом году в российской экономке наблюдалось две противоположные тенденции. Первая — существенное улучшение ситуации в потребительском секторе, стимулирующем рост ВВП. Вторая — довольно вялая динамика реального сектора экономики, оказывающая сдерживающее влияние на экономику.

Инфляция по итогам декабря достигла своего исторического минимума в 2,5% против 5,4% в 2016 году. Это оказало положительное влияние на динамику реальных зарплат и замедлило темпы снижения реальных располагаемых доходов. Розничный товарооборот вырос за январь-ноябрь на 1%, хотя годом ранее он сократился на 4,5%.

Интересный факт: по данным МЭР, всё большую роль начинают играть виды потребительской активности, которые не включаются в оперативные показатели. Это и покупки в интернет-магазинах, и поездки.

Во многом поддержку потребительскому сектору оказала активизация кредитования. Банк России зафиксировал рост портфеля необеспеченных займов физлицам за январь-октябрь на 8,9% против снижения на 2,5% год назад.

В реальном секторе ярко выраженных изменений к лучшему пока, увы, не видно. Промпроизводство за 11 месяцев выросло на 1,2%, хотя за первые полгода — на 2%. Существенное падение было в ноябре (-3,6%). В Минэкономразвития объяснили это локальным спадом в металлургической отрасли, производстве прочих транспортных средств и оборудования.

Замедление темпов роста во втором полугодии отмечено в обрабатывающих производствах — всего 0,4% за 11 месяцев против 1,2% за первое полугодие. Динамика в строительной области также была отрицательная. За январь-ноябрь снижение составило 1,9%. Но это лучший результат, чем годом ранее — -2,3%. Но за этот период росло сельское хозяйство на 2,5% против 4,9% год назад.

Таким образом, последняя оценка Минэкономразвития прироста ВВП по итогам года выглядит весьма реалистичной. Но стоит отметить, что Росстат часто совершает ретроспективный пересчет показателей по мере поступления дополнительной информации. Поэтому все оценки сейчас носят скорее ориентировочный характер. А так как Росстат работает в связке с Минэкономразвития, возможно, будет принято решение об усовершенствовании статистического инструментария.

Оценивая ближайшие перспективы, хочется подчеркнуть важность проведения структурных реформ экономики и мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности. Такие преобразования позволят придать импульс экономическому росту. И динамика ВВП сможет перевалить через двухпроцентный рубеж.

Автор — аналитик банка «Хоум Кредит»

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