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Виновник смертельного ДТП в Липецке получил условный срок

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В Липецке вынесен приговор 28-летнему Максиму Машкину, который на своем Ford сбил на пешеходном переходе группу подростков. Позже одна из пострадавших скончалась.

Как сообщает LipetskMedia, мужчина получил два года условного заключения с испытательным сроком в три года. Кроме того, он лишен прав на три года. При вынесении приговора суд посчитал смягчающим обстоятельством молодой возраст подсудимого, добровольное возмещение вреда потерпевшим, наличие малолетних детей и положительные характеристики.

Агентство напоминает, что инцидент произошел 11 августа 2017 года. Автомобиль двигался со скоростью около 85 км/ч. Водитель проигнорировал красный сигнал светофора, сбил трех человек и скрылся с места происшествия. Он был задержан на трассе Орел–Тамбов только после того, как полицейские прострелили колеса его машине. Во время следствия отмечалось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

14 января портал iz.ru сообщал о том, что 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сбила иномарка на северо-востоке столицы. Ребенок госпитализирован.

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