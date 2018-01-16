Пассажирский автобус врезался в легковушку в Алтайском крае

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись в Рубцовске Алтайского края 15 января 2018 года, сообщила пресс-служба краевого ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Октябрьской в районе дома 88 в 7:27. По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автобуса ПАЗ допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением 26-летнего мужчины, сообщает altapress.ru.

Предположительно, причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем автобуса. Транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет, а вот на месте происшествия образовалась пробка.