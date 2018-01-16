Порядка 3 тыс. новогодних елей сдали на переработку в Москве за неделю

Москвичи сдали на переработку порядка 3 тыс. новогодних елей за неделю. Об этом сообщили в государственном природоохранном бюджетном учреждении «Мосприрода».

Это примерно втрое больше, чем за всё время проведения акции «Елочный круговорот» в 2017 году.

В рамках акции осуществляется прием новогодних елей на вторичную переработку. В 2018 году она стартовала 9 января и продлится до 1 марта. Полученную в процессе дробления щепу используют как удобрение, а спилы от стволов пойдут на изготовление поделок на детских экологических мастер-классах.

Как отмечает НСН, деревья принимают в 12 пунктах приема в Бирюлево Восточном, Вешняках, Ивановском, Крылатском, Измайлово, Кузьминках, Мытищах, Ясенево и других особо охраняемых природных территориях столичного региона.