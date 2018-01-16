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Большегрузам запретили въезд в Новосибирск из-за снегопадов

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В связи с сильными снегопадами и необходимостью разгрузить городские дороги для проезда пассажирского транспорта и служб экстренного реагирования для грузовиков ввели ограничение движения в Новосибирске.

Ограничение на движение транспортных средств с габаритами больше 2,55 м по ширине, 4 м по высоте и 15 м в длину (включая прицеп), а также для транспорта максимальная скорость которого составляет не более 30 км/ч, действует с 16 января 18:00 до 19 января 22:00, сообщает vn.ru.

Такое решение комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла в связи с надвигающимся на город сильным снегопадом. Ухудшение погодных условий влечет за собой снижение пропускной способности улично-дорожной сети и может грозить блокированием свободного движения пассажирского и специального транспорта.

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