Актер Горобченко госпитализирован с панкреатитом

Известный российский актер Сергей Горобченко госпитализирован, врачи поставили ему диагноз «панкреатит». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Панкреатит — дело тонкое... Так определили. С каждым может... Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела!..» — написал Горобченко.

Он отметил, что врачи в качестве причины заболевания называют неправильное питание, злоупотребление алкоголем и проблемы с нервами.

«Я не запойный, могу выпить, но всё было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы... Ну и плюс праздники», — подчеркнул актер, прикрепив к записи свою фотографию на больничной койке.

Сергей Горобченко за карьеру исполнил около 80 ролей в фильмах и сериалах. Актер известен по съемкам в фильмах «Бумер», «Доктор Живаго», «Братья Карамазовы» и многие другие.