Прямой эфир

Актер Горобченко госпитализирован с панкреатитом

0
Фото: Global Look Press/Natalia Shakhanova
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный российский актер Сергей Горобченко госпитализирован, врачи поставили ему диагноз «панкреатит». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Панкреатит — дело тонкое... Так определили. С каждым может... Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела!..» — написал Горобченко.

Он отметил, что врачи в качестве причины заболевания называют неправильное питание, злоупотребление алкоголем и проблемы с нервами.

«Я не запойный, могу выпить, но всё было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы... Ну и плюс праздники», — подчеркнул актер, прикрепив к записи свою фотографию на больничной койке.

Сергей Горобченко за карьеру исполнил около 80 ролей в фильмах и сериалах. Актер известен по съемкам в фильмах «Бумер», «Доктор Живаго», «Братья Карамазовы» и многие другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поздравил актера Ланового с 84-летием
Украинский телеканал оспорил внесение актера Добронравова в черный список

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017