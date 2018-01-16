Капитан команды КВН НГУ Владимир Дуда скончался в Новосибирске

Трехкратный чемпион высшей лиги КВН, капитан команды Новосибирского государственного университета Владимир Дуда скончался во вторник от инсульта. О кончине кавээнщика сообщила телеведущая Татьяна Лазарева.

«Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали всё что нужно было и всё что могли», — написала Лазарева в соцсети Facebook.

По словам Лазаревой, Дуда запомнится «абсолютно бесконфликтным человеком», «хорошим, веселым, очень добрым и порядочным».