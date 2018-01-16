Полиция Лондона рассказала о расследовании смерти солистки The Cranberries

Лондонская полиция не считает подозрительной внезапную смерть солистки известной ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

«Мы не расцениваем эту смерть как вызывающую подозрения, поэтому наше участие в этом расследовании прекращается», — сообщили ТАСС в Скотленд-Ярде. Собеседник агентства добавил, что дело будет передано коронеру, который занимается расследованием произошедших при необычных обстоятельствах или внезапных смертей.

Напомним, вокалистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась 15 января в возрасте 46 лет. Ее тело нашли в одной из гостиниц Лондона, куда она приехала для участия в коротком сеансе звукозаписи.