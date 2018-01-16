Житель Норильска задержан за «фейерверк» из ружья в старый Новый год

В Норильске мужчина устроил в ночь на старый Новый год стрельбу из охотничьего ружья, позже объяснив полицейским, что он «имитировал праздничный салют». Жалобы поступили от жителей района Талнах. Прибывшие на место стражи порядка задержали 31-летнего нетрезвого гражданина, стрелявшего из окна девятого этажа.

В результате незаконного «фейерверка» никто не пострадал. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение оружия на срок от полутора до трех лет. Материалы направлены в суд для принятия решения.

Как ранее писал портал iz.ru, мужчина, который подозревался в выстреле в окно соседского дома в новогоднюю ночь, самостоятельно явился в отдел полиции в Хабаровске. Заявление написала местная жительница. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что выстрел был произведен с балкона соседней многоэтажки. 51-летний виновник происшествия позже рассказал, что, выпивая с родственниками, во время фейерверков решил выстрелить в воздух в честь праздника, но случайно попал в соседний дом. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».