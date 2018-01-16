Прямой эфир

Житель Норильска задержан за «фейерверк» из ружья в старый Новый год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Норильске мужчина устроил в ночь на старый Новый год стрельбу из охотничьего ружья, позже объяснив полицейским, что он «имитировал праздничный салют». Жалобы поступили от жителей района Талнах. Прибывшие на место стражи порядка задержали 31-летнего нетрезвого гражданина, стрелявшего из окна девятого этажа.

В результате незаконного «фейерверка» никто не пострадал. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение оружия на срок от полутора до трех лет. Материалы направлены в суд для принятия решения. 

Как ранее писал портал iz.ru, мужчина, который подозревался в выстреле в окно соседского дома в новогоднюю ночь, самостоятельно явился в отдел полиции в Хабаровске. Заявление написала местная жительница. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что выстрел был произведен с балкона соседней многоэтажки. 51-летний виновник происшествия позже рассказал, что, выпивая с родственниками, во время фейерверков решил выстрелить в воздух в честь праздника, но случайно попал в соседний дом. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Москве
Корпоратив в Москве на 800 человек завершился дракой и стрельбой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017