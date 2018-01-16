Жителя Клинцов судят за попытку укуса автоинспектора и ложь об угоне

В суд Клинцов Брянской области поступило дело 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в нападении на полицейского и лжи об угоне. Он совершил эти деяния в пьяном виде.

Как установило следствие, ночью 25 сентября машину, которой управлял обвиняемый, остановили инспекторы ГАИ. Одному из них водитель пригрозил расправой, замахнулся на него и попытался укусить.

Позже тот же водитель попал в ДТП. После столкновения автомобилей молодой человек сбежал с места происшествия, после чего заявил в полицию об угоне, передает интернет-газета «Брянские новости».

В середине сентября 2017 года портал iz.ru сообщал том, что в центре Москвы нетрезвый мужчина покусал полицейского. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов».