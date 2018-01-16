Курильщика сняли с рейса в аэропорту Волгограда

Курильщика сняли с рейса Москва–Сочи в международном аэропорту Волгограда, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Инцидент произошел вчера, 15 января, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Москва–Сочи. Пассажир, мужчина 1989 года рождения, нарушил правила нахождения на борту, закурив сигарету во время полета, сообщили «НовостиВолгограда.Ру».

Командиром экипажа было принято решение запретить нарушителю продолжать полет, и самолет совершил экстренную посадку в Волгограде. В аэропорту гражданина уже ждал наряд полиции.

Были составлены протоколы о том, что пассажир не выполнил распоряжений командира судна, и о нарушении запрета курения табака по ч. 6 ст. 11.17. КоАПа и по ст. 6.24 КоАПа. Теперь мужчине грозит наказание в виде выплаты штрафа или арест сроком на 15 суток.