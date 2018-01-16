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Заросли камыша скосят в Батайске перед ЧМ-2018

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В Батайске Ростовской области скосят заросли камыша вдоль городской черты. Это будет сделано перед ЧМ-2018.

Работы выполнят муниципальные предприятия и фирмы-подрядчики, которые используют новые спецмашины-амфибии, приобретенные городом в 2017 году. Как ожидается, эти машины будут доставлены в Батайск в феврале, сообщает RostovGazeta.

Крупный пожар, во время которого полыхали камышовые заросли между Ростовом и Батайском, произошел в начале августа 2017 года. Его площадь составила 500 кв. м. С огнем боролись при помощи авиации.

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