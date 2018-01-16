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Трамваи и троллейбусы Хабаровска перешли на нерегулируемые тарифы

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В Хабаровске оплата проезда в трамваях и троллейбусах с 18 января возрастет до 25 рублей, сообщили в МУП «Городской электрический транспорт». Руководство предприятия пытается поднять тариф с сентября 2017 года. 

Ранее комитет по ценам и тарифам разрешил установить цену в размере 24 рублей, хотя себестоимость услуги сегодня составляет 24,92 рубля. Суд поддержал решение властей. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Однако теперь электрический транспорт переходит на работу по нерегулируемому тарифу. Победа в конкурсе мэрии позволила предприятию не только вернуть себе трамвайные и троллейбусные маршруты, но и установить реальные цены за проезд. 

Портал iz.ru писал, что профсоюзы обратились в прокуратуру по поводу повышения тарифов на проезд в общественном транспорте в Рязани. Мэрия приняла решение увеличить стоимость билетов в автобусах и троллейбусах до 23 рублей вместо прежних 19 рублей. Профсоюзы считают это постановление незаконным. Отмечается, что администрация Рязани не может повысить тарифы на проезд, так как это относится к компетенции региональной энергетической комиссии правительства Рязанской области. 

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