Два человека погибли в результате обрушения дома в Антверпене

В Бельгии при обрушении жилого дома погибли два человека. Спасатели обнаружили под завалами
14 человек, они ранены. Здание буквально сложилось после взрыва бытового газа, соседние дома сильно повреждены.
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