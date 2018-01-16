Президент Румынии утвердил отставку премьера страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис утвердил отставку премьер-министра страны Михая Тудосе и назначил исполняющим обязанности главы правительства действующего министра обороны Михая Фифора.

Об этом глава Румынии заявил в ходе брифинга, транслируемого местными телеканалами. Он отметил, что на 17 января назначены консультации по вопросу отставки Тудосе и назначения Фифора с представителями действующих в Румынии партий, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, Тудосе подал в отставку 15 января. За его лишение поста руководителя правительства проголосовал национальный исполком правящей в Румынии Социал-демократической партии на чрезвычайном заседании.