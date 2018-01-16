Наезд малолитражки Smart на школьницу в Москве попал на видео

Камеры наблюдения на северо-востоке столицы зафиксировали наезд водителя Smart ForTwo на девочку, перебегавшую дорогу. Виновник ДТП скрылся с места преступления.

Как сообщают «Вести.ру», инцидент был зафиксирован в 21:50 13 января в районе дома №13а по Широкой улице, недалеко от станции метро «Медведково».

На кадрах видно, как водитель машины выезжает на разделительную полосу, чтобы объехать затор на перекрестке. В непосредственной близости от пешеходного перехода под колеса малолитражки попадает 12-летняя девочка, которая вместе с двумя подругами перебегала дорогу на красный свет.

От столкновения школьницу отбросило в сторону, она не смогла самостоятельно подняться на ноги. Виновник аварии скрылся, однако спустя 20 минут вернулся на место происшествия. Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными травмами.