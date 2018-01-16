Солистка The Cranberries была в «хорошем настроении» перед трагедией

Музыкальный продюсер и друг солистки группы The Cranberries Долорес О'Риордан Дэн Уэйт рассказал о ее хорошем настроении и самочувствии накануне смерти.

По данным журнала People, певица оставила продюсеру голосовое сообщение, «шутила, была полна жизни и рада предстоящей встрече».

В свою очередь таблоид TMZ о ссылкой на друзей певицы сообщает, что исполнительница последнее время была «в ужасной депрессии» и страдала от болей в спине. Кроме того, портал отмечает, что в 2013 году О'Риордан пыталась покончить с собой.

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в коротком сеансе звукозаписи.

Позже выяснилось, что исполнительница хотела встретиться с хард-рок-группой Bad Wolves и записать с ними новую версию культовой композиции Zombie.