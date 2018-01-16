Эрдоган заявил о нежелании первым звонить Трампу для обсуждения Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не намерен первым звонить своему американскому коллеге Дональду Трампу для обсуждения ситуации в Сирии.

Он также отметил, что контакты между Анкарой и Москвой по вопросу происходящего в Сирии продолжаются, передает телеканал Haber Turk.

Как сообщал портал iz.ru, Эрдоган накануне заявил о намерении «уничтожить еще до появления» создаваемые США в Сирии «силы безопасности границ».

Он назвал ошибкой сотрудничество Вашингтона с сирийскими курдами из оппозиционной партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны».

О старте формирования отрядов новых «сил безопасности границы» в Сирии сообщил 14 января представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил.