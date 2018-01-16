Песков напомнил о запрете «Левада-центру» публиковать политические опросы

По закону об иноагентах социологической организации «Левада-центр» запрещено публиковать опросы о политических настроениях россиян во время выборной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, «Левада-центр» — это крупная организация, которая имеет свой авторитет, но, к сожалению, по требованиям законов, будучи агентом, организация не сможет выполнять эту деятельность», — приводит заявление Пескова «РИА Новости».

Пресс-секретарь отметил, что в данном случае речь идет о предписании закона, на основании которого организации запрещен такой вид деятельности.

Напомним, «Левада-центр» в сентябре 2016 года был включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков уже подтвердил, что организация выполнит предписание закона и вернется к публикации опросов о политических настроениях уже после выборов президента.