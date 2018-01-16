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Женщина и ребенок пострадали при теракте на улице сирийского Алеппо

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Фото: Global Look Press/Hazim
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На одной из улиц сирийского города Алеппо взорвано несколько бомб. При подрывах пострадали три человека, в том числе женщина и ребенок.

В результате полученных ранений один из пострадавших погиб.

Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства САНА.

Алеппо — крупнейший и самый плотно населенный город Сирии — находится на севере страны. Во время гражданской войны город стал одним из центров противостояния боевиков и правительственных войск и местом постоянных уличных боев. В декабре 2016 года полностью взят под контроль правительством Сирии.

Как писал iz.ru, в середине декабря 2017 года боевики обстреляли школу в Алеппо из минометов.

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