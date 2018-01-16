Путин выступил с приветственным словом на Гайдаровском форуме

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей открывшегося во вторник в Москве Гайдаровского форума. Глава государства отметил в приветственном слове, что быстрое осваивание прорывных технологий является решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха государств и компаний. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Сегодня всё более важным, решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха <…> становятся знания и компетенции, способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии», — цитирует телеканал «Звезда» Путина.

По словам главы государства, в центре внимания форума не зря оказались темы, которые касаются цифровизации всех жизненных областей, образовательного процесса и подготовки кадров.

Президент России выразил надежду, что активные дискуссии состоятся по всем упомянутым направлениям.

Гайдаровский форум — международная научно-практическая конференция в области экономики. Мероприятие объединяет представителей финансовой сферы и ведущих мировых ученых. Форум продлится до 18 января. Он проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов выступил на форуме против повышения ставки НДФЛ до 15%.