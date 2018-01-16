Прямой эфир

Путин выступил с приветственным словом на Гайдаровском форуме

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей открывшегося во вторник в Москве Гайдаровского форума. Глава государства отметил в приветственном слове, что быстрое осваивание прорывных технологий является решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха государств и компаний. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Сегодня всё более важным, решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха <…> становятся знания и компетенции, способность генерировать и быстро осваивать прорывные технологии», — цитирует телеканал «Звезда» Путина.

По словам главы государства, в центре внимания форума не зря оказались темы, которые касаются цифровизации всех жизненных областей, образовательного процесса и подготовки кадров.

Президент России выразил надежду, что активные дискуссии состоятся по всем упомянутым направлениям.

Гайдаровский форум — международная научно-практическая конференция в области экономики. Мероприятие объединяет представителей финансовой сферы и ведущих мировых ученых. Форум продлится до 18 января. Он проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов выступил на форуме против повышения ставки НДФЛ до 15%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минфина РФ выступил против повышения ставки НДФЛ
Скворцова назвала главный приоритет для здравоохранения РФ в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017