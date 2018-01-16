Огромные снежные фигуры установлены в парке на Сахалине

В районе Верхнего озера городского парка Южно-Сахалинска построили царство Снежной королевы с главной героиней на троне, сказочными персонажами Каем, Гердой, воронами Карлом и Кларой. Скульпторы использовали искусственный снег. Благодаря особенностям материала удалось возвести фигуры высотой 8 м. Длина снежной горки достигает 30 м, пишет ИА SakhalinMedia.

В парке также установлены фигуры героев мультфильма «Ледниковый период» и сказки «По щучьему велению». Пользуется популярностью у горожан сказочная поляна из снежных тронов истории «12 месяцев», расположенных вокруг гигантского снежного костра.

Добавим, в этом году на Сахалине во второй раз будут праздновать Всероссийский день снега. В спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» будут организованы народные массовые гуляния. Жители и гости Южно-Сахалинска смогут принять участие в зимней семейной эстафете, спортивном квесте и многочисленных конкурсах. Всех участников Дня снега ждут подарки от партнеров мероприятия.